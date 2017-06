Nuovo ingresso nel cast dei sequel di

Oona Chaplin (Talisa Maegyr in Game of Thrones, ma è comparsa anche in Black Mirror, Taboo, Sherlock) si unisce a Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Stephen Lang, Sigourney Weaver e Cliff Curtis nei quattro seguiti del successo di James Cameron.

Interpreterà Varang, personaggio centrale della storia che vedremo in tutti i sequel e che è descritta come “vibrante e forte”.

Scritti da Cameron insieme a Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno, i sequel verranno prodotti da Cameron e Jon Landau con la loro Lightstorm Entertainment e dalla 20th Century Fox.

Avatar 2 uscirà il 18 dicembre 2020, mentre l’anno successivo, il 17 dicembre 2021, uscirà Avatar 3. Passeranno poi tre anni per l’uscita di Avatar 4, prevista per il 20 dicembre 2024, e di Avatar 5, previsto per il 19 dicembre 2025.

