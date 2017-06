EXCL: Logan – The Wolverine, Dafne Keen in un estratto esclusivo dagli extra home video!

Sarà disponibile da domani in Blu-ray, Dvd e 4k Ultra HD, l’ultimo film solitario dedicato al mutante interpretato da Hugh Jackman.

Grazie alla 20Th Century Fox vi proponiamo una clip esclusiva tratta dagli extra del BD.

Potete vederla qua sotto seguita dai dettagli della release.

IL SUO MOMENTO E’ ARRIVATO…

LOGAN – THE WOLVERINE

FINALMENTE DISPONIBILE DAL 14 GIUGNO

IN ANTEPRIMA SOLO NEGLI STORE DIGITALI E

dal 22 GIUGNO in DVD, Blu-ray™ e 4K ULTRA HD™

Solo su iTunes, Wuaki e in Blu-rayTM è disponibile anche la versione “Logan Noir”

che include il film in bianco nero e il commento del Regista

Twentieth Century Fox Home Entertainment celebra i 17 anni di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine con l’ultimo grandissimo successo Logan – The Wolverine, disponibile dal 14 giugno solo negli Store Digitali (iTunes, Google Play, Chili Cinema, Playstation Network, Xbox Video, TIMVison e Wuaki), distribuito da 20th Century Fox Home Entertainment e, dal 22 giugno, in DVD, Blu-rayTM e 4K Ultra HD TM con Warner Bros. Entertainment Italia.

Il film è disponibile dal 22 giugno anche in VOD (video on demand) su Sky Prima Fila, Premium Play e Infinity.

Sir Patrick Stewart (X-Men: giorni di un futuro passato, Star Trek: The Next Generation), Stephen Merchant (Hello Ladies, The Office), Boyd Holbrook (Narcos) e Dafne Keen si uniscono a Jackman nel capitolo finale con protagonista l’iconico personaggio, diretto da James Mangold (Wolverine, Quando l’amore brucia l’anima).

Liberamente ispirato alla fortunata serie a fumetti di Mark Millar e Steve McNiven, in questo capitolo, Logan manifesta tutta la sua rabbia e Mangold porta un realismo viscerale e grintoso alla storia, basata su uno dei personaggi più famosi della Marvel Comics. In un futuro prossimo, un esausto Logan (Hugh Jackman) si prende cura di un malato Professor X (Patrick Stewart) in un nascondiglio al confine con il Messico. Ma i tentativi di Logan di nascondersi al mondo si rivelano inutili quando incontra una giovane mutante, inseguita da forze oscure.

Solo su iTunes, Wuaki e con il Blu-ray 2 dischi, tutti gli appassionati della saga possono rivivere la storia in un modo assolutamente nuovo grazie alla versione in bianco e nero, ”Logan Noir”. Ancora più coinvolgente e cupa dell’originale, permette di immergersi a pieno nelle atmosfere dell’ultimo viaggio di Logan. Inoltre, con quasi 90 minuti di contenuti speciali, tra cui scene tagliate e un documentario dai dietro le quinte, i fan possono scoprire tutte le curiosità sul film, il cast e la produzione.

Considerato uno dei migliori film di supereroi di sempre, è finalmente in arrivo dal 14 giugno negli Store Digitali e dal 22 giugno in DVD, Blu-rayTM e 4K Ultra HD TM per portare a casa propria la pellicola che è destinata a rivoluzionare il genere dei cinecomic.

CONTENUTI SPECIALI DVD

Scene Eliminate con Commento Audio Opzionale del Regista James Mangold

Commento Audio del Regista James Mangold

CONTENUTI SPECIALI BLU-RAY (1 disco)

Dare vita a Logan – The Wolverine

Scene Eliminate con Commento Audio Opzionale del Regista James Mangold

Commento Audio del Regista James Mangold

CONTENUTI SPECIALI BLU-RAY (2 dischi)

Dare vita a Logan – The Wolverine

Scene Eliminate con Commento Audio Opzionale del Regista James Mangold

Commento Audio del Regista James Mangold

Logan Noir

CONTENUTI SPECIALI 4K ULTRA HD (2 dischi)