L’adattamento cinematografico de La Torre Nera sarà una trasposizione non convenzionale che includerà varie vicende narrate della saga letteraria scritta da Stephen King. Intervistato da IGN, il regista Nikolaj Arcel ha infatti rivelato un aspetto peculiare del suo film:

Di fatto è una continuazione. Una vera e propria continuazione canonica. È esattamente ciò che volevamo fare e ciò per cui Stephen King ha firmato.

Come può il film di Arcel essere contemporaneamente un adattamento e una continuazione della vicenda narrata nei libri? Un indizio è probabilmente nella presenza nel film, confermata dallo stesso King, del Corno di Eld.

Nel settimo libro della saga letteraria, dopo aver ucciso l’antagonista principale, il Re rosso, Roland giunge finalmente alla Torre Nera per scoprire di averla già raggiunta più volte in precedenza. Difatti, Roland realizza di aver compiuto la sua impresa un numero elevato di volte, e di raggiungere periodicamente la Torre dopo aver perso la memoria. Tuttavia, a fare la differenza è il Corno di Eld, qualcosa di cui non era precedentemente in possesso.

Proprio King, nel mese di maggio, ha accennato alla presenza del Corno di Eld nel film in un tweet divenuto immediatamente virale:

The Dark Tower is close, now. The Crimson King awaits. Soon Roland will raise the Horn of Eld. And blow. pic.twitter.com/rqGSKM3dWL — Stephen King (@StephenKing) 19 maggio 2016

Resta comunque da vedere e da approfondire quale approccio narrativo adotterà il film per qualificarsi come sia come adattamento che come continuazione canonica dei romanzi.

Nel cast assieme a Idris Elba anche Matthew McConaughey (Randall Flagg), Abbey Lee (Tirana), Tom Taylor (Jake Chambers), Fran Kranz (Pimli), Katheryn Winnick. Il film inizierà nel bel mezzo della storia, e non adattando l’inizio. Una buona parte della pellicola si svolgerà ai nostri giorni, nel mondo moderno. La Sony Pictures e la MRC hanno cofinanziato il progetto, scritto da Akiva Goldsman e Jeff Pinkner, basato sul primo romanzo della serie (L’Ultimo Cavaliere) e rimaneggiato da Nikolaj Arcel e da Anders Thomas Jensen. L’uscita del film, che sarà il primo di una saga cinematografica prodotta dalla Sony e che verrà accompagnato da una serie sviluppata dalla MRC, è fissata al 4 agosto 2017 negli USA e al 10 in Italia. Misto tra spaghetti western e fantasy, con chiari riferimenti alle atmosfere del Signore degli Anelli, La Torre Nera è una serie di sette romanzi (e un racconto) che ruota attorno alla figura di Roland Deschain, l’ultimo membro vivente di un ordine di cavalieri armati di pistola. Il suo compito è quello di trovare la Torre Nera, una struttura che contiene la chiave del passaggio verso tutti gli universi. Sulla strada, incontrerà alleati e nemici…

