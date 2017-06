È l’Hollywood Reporter a rivelare chelavoreranno insieme all’adattamento cinematografico del libro per ragazzi. Il progetto fa capo alla Amblin Entertainment e a produrlo saranno. Lo script è firmato dallo stesso Kiple, già creatore diper il network The CW.

La vicenda narra di un orfano che si trasferisce a vivere con lo zio (interpretato da Jack Black). Presto, dopo aver scoperto che lo zio non è chi dice di essere, si ritroverà in un mondo pieno di magie e di pericoli e troverà un misterioso orologio nei muri di casa che sembra avere il potere di cambiare il destino del mondo.

Vedremo presto Jack Black anche in Jumanji: Welcome to the Jungle con Dwayne Johnson. L’ultimo lavoro di Roth è il remake de Il Giustiziere della notte con Bruce Willis nel ruolo che fu di Charles Bronson.

