Dopo la diffusione del primo teaser didi(Creed – Nato per Combattere), l’attrice e cantanteha postato una screenshot che mostra il suo personaggio in azione. Be sarà infatti Tilda Johnson, alias Nightshade.

Nei fumetti, Tilda Johnson ha debuttato nel numero 164 di Captain America del 1973. Tra le varie e straordinarie competenze che il personaggio possiede, spiccano doti eccellenti in biologia, chimica e robotica. Non è da escludere che tali abilità si rivelino essenziali ai fini della vicenda narrata nel film di Coogler.

Ecco il tweet dell’attrice:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

Nel cast Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis, Letitia Wright, Winston Duke, Florence Kasumba, Sterling K. Brown e John Kani.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è prevista per il 16 febbraio 2018.

Fonte: CBR