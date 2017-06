Spider-Man: Homecoming: al momento il contratto di Michael Keaton prevede un solo film nell’UCM

marcherà la seconda apparizione di, dopo Captain America: Civil War, nell’Universo Cinematografico Marvel. Come saprete, il film disegnerà anche la prima apparizione nel franchise dinei panni di Avvoltoio.

L’Hollywood Reporter ha da poco confermato che, al momento, il contratto stipulato con Keaton prevede un solo film, ovvero proprio Spider-Man: Homecoming, all’interno dell’UCM.

Non è da escludere a priori che Keaton non possa fare ritorno in altre eventuali iterazioni del franchise. Tuttavia, in quel caso, sarebbe necessario negoziare con l’attore un nuovo ingaggio.

Il photocall con Tom Holland e Jon Watts Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia. Nel cast Tom Holland, Marisa Tomei (Zia May), Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover, Angourie Rice, Michael Keaton. La pellicola non racconterà le origini del personaggio, ma si concentrerà sugli anni del liceo di un Peter Parker già in azione. Il film è co-prodotto da Kevin Feige assieme al suo team di esperti della Marvel, e da Amy Pascal, che ha supervisionato il lancio del franchise per la Sony 13 anni fa. Insieme, collaborano a una nuova direzione creativa per il lancia ragnatele. Sony Pictures continuerà a finanziare e distribuire i film della saga, e sarà ancora proprietaria dei diritti di sfruttamento del personaggio, mantenendo il controllo creativo finale.

