È The Tracking Board a rivelare che(Moonlight) si sono uniti al cast vocale del nuovo film di animazione dedicato a, in cantiere alla Sony.

Henry dovrebbe avere il ruolo vocale del padre di Miles Morales, Jefferson Davis. Ali sarebbe invece suo zio, Aaron Davis, alias Prowler.

Morales è apparso in altri prodotti di animazione, come nella serie Ultimate Spider-Man su Disney XD, nella quale ha avuto la voci di Donald Glover e di Ogie Banks.

A dirigere il film sono Bob Persichetti e Peter Ramsey. Nei lavori sono coinvolti anche Phil Lord e Chris Miller, rispettivamente come sceneggiatore e produttore. I due hanno diretto The Lego Movie nel 2014 e, come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, non più coinvolti nei lavori di Han Solo: A Star Wars Story.

La release del film di animazione è attualmente prevista per il 14 dicembre del 2018.

