Come era assolutamente prevedibile,ha debuttato in testa alla classifica italiana giovedì, raccogliendo 421mila euro e spingendo il box-office verso un incremento rispetto alla settimana scorsa. Distribuito in oltre 700 schermi , il film ha comunque raccolto meno di, che uscì di mercoledì nel luglio 2014 e incassò un milione di euro. L’idea è quindi che la pellicola non arrivi a raccogliere i quasi quattro milioni in cinque giorni del capitolo precedente, ma totalizzi poco più della metà in quattro giorni.

Scende al secondo posto La Mummia, con 59mila euro e un totale di 3.3 milioni di euro, mentre risale al terzo posto Nerve, con 42mila euro e un totale ormai abbondantemente sopra il mezzo milione di euro (558mila euro). Scende al quarto posto Pirati dei Caraibi – la Vendetta di Salazar, con 41mila euro e 11.4 milioni complessivi, mentre Wonder Woman al quinto posto incassa 27mila euro e supera i 2.9 milioni complessivi.

Apre al sesto posto Civiltà Perduta, con 21mila euro e una media piuttosto bassa. Tra le altre nuove uscite, Parliamo delle mie Donne apre all’undicesimo posto e incassa solo 3.175 euro con una media quasi inesistente.