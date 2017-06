Spoiler

SPOILER: L’articolo contiene spoiler sul finale della pellicola

Nonostante non ci siano ancora notizie certe riguardo un sesto capitolo del franchise cinematografico dei Transformers, la scena che accompagna l’inizio dei titoli di coda di Transformers: L’Ultimo Cavaliere lascia aperta (come spesso accade) una strada per un eventuale sequel.

Avevamo lasciato Optimus Prime vagare nello spazio alla ricerca dei suoi Creatori alla fine del quarto film, e lo ritroviamo ora mentre approda a Cybertron, suo pianeta natale. Qui incontra la dea Quintessa (Gemma Chan), unico essere vivente sul pianeta in rovina che trasformerà Optimus in una sua versione malvagia chiamata “Nemesis Prime” per aiutarla ad impossessarsi del bastone di Merlino e distruggere così la Terra. Cade Yeager (Mark Wahlberg) insieme ai cavalieri Transformers e ad un redento Optimus Prime sconfiggeranno la dea ingannatrice riportando una pace apparente sul pianeta.

Nella scena finale che accompagna l’inizio dei titoli di coda però apprendiamo che Quintessa è ancora in circolazione. Vediamo infatti una figura incappucciata vagare nel deserto mentre si avvicina ad uno dei sei enormi corni metallici spuntati dalla crosta terrestre. Avvicinandosi ad un militare umano vicino alla zona riconosciamo la dea meccanica nelle vesti di una donna mentre si rivolge all’uomo dicendo che “Lui non ama tale trattamento”, riferendosi inevitabilmente a Uicron, il transformers grande come un pianeta che dimora sotto la superficie terrestre già nominato durante il corso della storia.

È quindi probabile nel sesto capitolo della saga Quintessa possa essere un villain principale, forse insieme a Unicron, uno dei più grandi antagonisti dell’universo dei Transformers.

In attesa di altre notizie a riguardo ricordiamo che la Paramount è attualmente al lavoro su uno spin-off dedicato a Bumblebee in uscita nel 2018 (le riprese inizieranno ad agosto).

Le riprese sono partite a Detroit il 6 giugno 2016, e la produzione si è poi spostata in diverse location negli Stati Uniti e in giro per il mondo. Nel cast tornerà Mark Wahlberg nei panni di Cade Yaeger, in questo film sarà affiancato da Isabela Moner nei panni della protagonista femminile, Izabella, e da Jerrod Carmichael. Nel film tornerà anche Josh Duhamel, nei panni del Colonnello Lennox e Tyrese Gibson. Tra le new entry anche Anthony Hopkins, Santiago Cabrera e Liam Garrigan (C’Era una Volta).

A scrivere la sceneggiatura Art Marcum & Matt Holloway (Iron Man) e Ken Nolan (Black Hawk Down); la produzione sarà ancora una volta a cura di Lorenzo di Bonaventura, Don Murphy e Tom DeSanto.

Il film è uscito nel nostro Paese il 22 giugno.

Vi ricordiamo che la Paramount ha già fissato l’uscita di uno spin-off dedicato a Bumblebee per il 2018, e di Transformers 6 per il 2019.