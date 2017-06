Per tutto il weekend saràa dominare la classifica al box-office italiano. Grazie al film di Michael Bay gli incassi sono in crescita rispetto a un anno fa, nonostante proceda molto più lentamente dei suoi predecessori. Sono 336mila gli euro incassati dal film ieri, per un totale di 764mila euro in due giorni.

Seconda posizione – molto indietro – per La Mummia, che incassa 69mila euro e sale a 3.4 milioni complessivi. Sorprende la terza posizione di Nerve, che perde solo il 30% rispetto a una settimana fa e incassa 47mila euro (con una media) salendo a 606mila euro complessivi.

Al quarto posto Pirati dei Caraibi – la Vendetta di Salazar incassa 47mila euro e sfiora gli 11.5 milioni di euro complessivi (cifra che raggiungerà oggi), mentre al quinto posto Wonder Woman incassa 36mila euro ed è pronto a raggiungere i 3 milioni complessivi.