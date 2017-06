Chefosse destinato ad andare decisamente meglio nei mercati internazionali che negli USA era abbastanza chiaro sin dalle previsioni d’incasso, ma con i dati di venerdì sembra confermato che la pellicola di Michael Bay raccoglierà in patria persino meno del previsto (si parlava di 70/75 milioni nei cinque giorni).

Secondo le stime la pellicola ha incassato 13.8 milioni di dollari negli oltre 4.000 cinema in cui è distribuito in Nordamerica, salendo a 37.5 milioni di dollari in tre giorni e preparandosi a raggiungere circa 65 milioni di dollari entro domenica sera. Una cifra nettamente più bassa degli oltre 100 milioni di dollari raccolti dal film precedente nel suo weekend d’esordio, e in generale sotto a tutti gli episodi della saga.

Le cose vanno nettamente meglio all’estero: il film ha infatti già superato gli 85 milioni di dollari fuori dagli USA, con 47.9 milioni raccolti solo in Cina nel terzo migliore giorno d’esordio per un film straniero dopo gli ultimi due Fast & Furious.

7.7 milioni venerdì per Cars 3, che potrebbe incassare circa 27 milioni nel weekend: il cartoon Pixar potrebbe dare del filo da torcere a Wonder Woman, terzo venerdì con 7.3 milioni di dollari e una previsione d’incasso molto simile nel weekend. Il film con Gal Gadot supera i 300 milioni di dollari negli Stati Uniti e, nel giro di quattro settimane dalla sua uscita, è diventato il maggiore incasso globale della storia per un film diretto da una regista donna con 615 milioni di dollari (il record precedente era detenuto da Mamma Mia!, con 609.8 milioni).

