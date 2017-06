Spider-Man: Homecoming, ecco due differenti busti di Spidey targati Diamond Select Toys

Diamond Select Toys ha diffuso online tramite Comicbook.com le immagini di due nuovi busti da collezione dedicati a, il cinecomic sull’Uomo Ragno in arrivo a luglio nelle sale.

I busti, disponibili qui di seguito, mostrano due versione di Spidey, una con il costume “fatto in casa” e l’altro con quello tecnologico realizzato per lui da Tony Stark:

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.