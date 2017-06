Spider-Man: Homecoming, ecco i primi commenti a caldo della stampa americana!

Questo fine settimana New York ospiterà il junket americano di, l’atteso nuovo film dedicato al supereroe della Marvel.

La stampa americana ha quindi già visto il film e su twitter sono – come da prassi – arrivati i primi commenti a caldo.

Ve ne riportiamo qualcuno qua sotto.

Ho assolutamente AMATO AMATO AMATO Spider-Man: Homecoming. Divertente. Pieno zeppo di sorprese. Un

sacco di divertimento. Farà un quantitativo assurdo di soldi al box office

Absolutely LOVED LOVED LOVED Spider-Man Homecoming. Funny. Filled with surprises. Tons of fun. Going to make insane $ at box office. pic.twitter.com/8cxce4OmHi — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 24 giugno 2017

Inoltre, Spider-Man: Homecoming ha una delle migliori scene post-crediti di sempre. Ma non per le ragioni che potreste attendervi. Fidatevi di me. Rimanete fino alla fine.

Also Spider-Man Homecoming has one of the best after the credits scenes yet. But not for the reason you’d expect. Trust me. Stay till end. pic.twitter.com/uTAf5rM7ga — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 24 giugno 2017

Spider-Man: Homecoming è fantastico. Hanno fatto un casting eccellente. Riesce a bilanciare in modo esemplare gli elementi supereroistici e il dramma da scuola superiore.

#SpiderManHomecoming is fantastic. Perfectly cast. Does an impressive job of balancing superheroics & high school drama. — Angie J. Han (@ajhan) 24 giugno 2017

Da fan di Spider-Man che ha odiato entrambi gli Amazing, sono davvero lieto di poter dire che Spider-Man: Homecoming è davvero divertente. Tom Holland: due pollici sù!

As a huge Spider-Man fan who hated both AMAZING SPIDER-MANs, I am so happy to say SPIDER-MAN: HOMECOMING is really fun. Tom Holland = 👍🏻👍🏻 — Matt Singer (@mattsinger) 24 giugno 2017

Spider-Man: Homecoming è uno dei migliori Marvel movie è il miglior film di Spider-Man. Punto. Straordinario, un autentico crowd pleaser.

#SpiderManHomecoming is one of the best Marvel movies and the best Spider-Man movie, period. So completely terrific, a true crowd pleaser. — Eric Walkuski (@ericwalkuski) 24 giugno 2017

Spider-Man: Homecoming è una vera e propria delizia. È come se Spider-Man avesse incontrato Giovani, Pazzi e Svitati. E questo Peter ama, più di ogni altra cosa, essere Spider-Man. Autentica gioia. Il suo motto dovrebbe essere “Da grandi poteri deriva un grande DIVERTIMENTO”.

And this Peter just loves being Spider-Man more than anything. Pure joy. His catchphrase should be “With great power comes great FUN.” — Mike Ryan (@mikeryan) 24 giugno 2017

Spider-Man: Homecoming è uno spasso. Azione divertente e inventiva e propone passaggi umoristici fra i migliori visti in un film Marvel. Un grandioso avvio per il MCU di Spidey!

#SpiderManHomecoming is SUCH a good time. Fun, inventive action w/ some of the best humor in a Marvel film yet. Great start for MCU Spidey! pic.twitter.com/8kTnG6wtO2 — ErikDavis (@ErikDavis) 24 giugno 2017

Un po’ più “critico” William Bibbiani di Crave Online che, in un lungo scambio di tweet che trovate qua, afferma di aver apprezzato il film, ma di aver avvertito chiaramente la mancanza della “gravitas” data dall’assenza della morte di Zio Ben, visto che il lungometraggio glissa sulle origini del personaggio.

Tim Burton’s first Batman doesn’t spend more than two minutes (if that) on the Wayne family murder, but it echoes throughout the film. — William Bibbiani (@WilliamBibbiani) 24 giugno 2017



