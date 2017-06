Online sono approdati i character poster dedicati ai protagonisti di, l’irriverente film scritto e diretto da(Life after Beth – L’Amore ad ogni Costo) ispirato al Decameron di Giovanni Boccaccio.

La pellicola segue la storia di Alessandra, Fernanda e Ginevra (interpretate rispettivamente da Alison Brie, Aibrey Plaza e Kate Micucci), tre suore che vivono una vita semplice nel loro convento nel medioevo. La loro routune giornaliera prevede lo spiarsi l’un l’altra e infastidire e stuzzicare i lavoratori nella tenuta. Dopo alcune malefatte Padre Tommaso (John C. Reilly) decide di assumere un nuovo lavoratore di nome Massetto (Dave Franco), un virile ragazzo costretto a nascondersi dal proprio Lord. Presentato alle sorelle come sordomuto per scoraggiare qualsiasi tentazione, il ragazzo cercherà in tutti i modi di mantenere il segreto, anche se si ritroverà quasi subito a fare i conti con un vortice di perdizione.

Del cast fanno parte anche Molly Shannon, Fred Armisen, Jemima Kirke, Nick Offerman, Adam Pally, Jon Gabrus e Lauren Weedman.

Il film approderà nelle sale americane a partire dal 30 giugno. Ecco i poster:

FONTE: CS