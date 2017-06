Il 25 giugno 1982 usciva in poco più di 1.200 cinema, il film fantascientifico di Ridley Scott che ha contribuito a ridefinire il genere fantascientifico ed è diventato un vero e proprio cult.

Per celebrare questa ricorrenza, vi riproponiamo alcune delle curiosità, degli approfondimenti e degli articoli sul film che abbiamo pubblicato negli ultimi anni:

Cinque anni fa, in occasione dei 30 anni del film, avevamo intervistato alla Feltrinelli di Milano nientemeno che Rutger Hauer:

Come sapete, a ottobre arriverà l’attesissimo sequel del film, Blade Runner 2049, con Harrison Ford e Ryan Gosling. In molti si aspettano che il film venga presentato al Festival di Venezia – cosa che scopriremo solo tra qualche settimana. Nel frattempo, qui sotto trovate la nostra intervista al regista Denis Villeneuve realizzata proprio a Venezia l’anno scorso, quando le riprese del seguito erano ancora in corso. Inoltre, le dichiarazioni di Rutger Hauer a Trieste:

Il sequel, peraltro, farà chiarezza sulla natura di Deckard (Harrison Ford), come ha dichiarato lo stesso Villeneuve. Tuttavia è ormai “canon” la nozione che Deckard sia un replicante, a detta dello stesso Ridley Scott, che ha ribadito il concetto in una intervista su IGN qualche giorno fa:

A che punto della produzione del film originale hai deciso che Deckard sarebbe stato un replicante?

Oh, è sempre stata la mia tesi. Non ricordo se Hampton (lo sceneggiatore) era d’accordo con me o meno. Ma ricordo che qualcuno mi disse: “ma così non è una stupidata?” E io risposti: “Ascolta, sono io che decido se una cosa va bene o no. Sono il regista, okay?” Avevo 44 anni, non ero un pollo. Ero un regista molto affermato, avevo una grande esperienza come regista pubblicitario e avevo diretto I Duellanti e Alien. Ero in grado di rispondere con sicurezza e dire: “Non mi interessa, è così e basta”. Non ricordo bene cosa pensasse Harrison a riguardo. Penso che dicesse “Uh, non so”. La mia risposta fu: “Ma devi esserlo, perché Gaff, che lascia una traccia di origami ovunque, ti darà un piccolo pezzo di origami alla fine del film per dire ‘sono stato qui, l’ho lasciata in vita, e non posso esimermi dal farti sapere che il tuo pensiero più privato quando ti ubriachi è un maledetto unicorno!'” Giusto? Io adoro Beavis and Butthead, quindi ora dovrei dire “Duh”. Verrà svelato definitivamente nel sequel, in un modo o nell’altro.