Da sempre, c’è una linea di comunicazione importante tra il cinema e il variegato mondo dei giocattoli. Non solo in termini di merchandise, ma anche a livello di fonti di ispirazione, influenze incrociate e operazioni commerciali.

Indubbiamente i prodotti cinematografici che hanno fatto perno sul fascino dei giocattoli rispecchiano quella varietà che caratterizza e differenzia i diversi brand e i diversi target dei prodotti destinati agli scaffali. L’uscita del quinto Transformers è solo l’ultimo esempio di una saga che ha sfondato al botteghino partendo da una linea di giocattoli e sviluppando, poi, un mondo a sé. E da LEGO al progetto di Playmobil, passando per quello di Barbie, è in arrivo nei prossimi anni un gran numero di prodotti pronti a rispolverare una giostra di marchi di bambole e balocchi.

Al di fuori dei brand, che li si narrino in chiave nostalgica (Toy Story), fantascientifica (Small Soldiers) o orrorifica (La Bambola Assassina), i giocattoli continuano ad alimentare un vero e proprio filone disomogeneo, fatto di pellicole dalle ambizioni più diverse. Estendendo, poi, il raggio d’azione al piccolo schermo o all’home video, i titoli sono innumerevoli. Esiste, in qualche modo, un vero e proprio “paese dei balocchi” che spazia da saghe di nicchia come Puppet Master – Il burattinaio, che inaugura una serie di ben 11 film, a titoli come Mio Mini Pony del 1986, passando per una gran quantità di prodotti complementari e collaterali. Dagli anni 80 e 90 in particolare, l’idea del giocattolo al cinema si ripresenta periodicamente con interpretazioni diverse generando nel pubblico reazioni composite.

Ecco dunque alcuni dei film che, limitatamente agli ultimi anni e al grande schermo, hanno trasposto, citato o raccontato il variegato mondo ludico, rivelandosi tanto dei successi al botteghino quanto dei disastri dell’ultim’ora.