La Universal Pictures ha diffuso la notte scorsa il primo trailer di, terzo capitolo delle avventure canore (e non) delle Barden Bellas diretto da Trish Sie (Step Up All In).

La pellicola sarà nei cinema statunitensi il 22 dicembre, in quelli italiani a inizio 2018.

Anna Kendrick e Rebel Wilson tornano alla guida del cast di Pitch Perfect 3, il nuovo capitolo della serie blockbuster che nel maggio del 2015 ha rappresentato il maggior incasso di apertura di tutti i tempi per un film musicale. Tra i produttori del prossimo attesissimo capitolo ci sono Paul Brooks capo della casa di produzione Gold Circle Entertainment, Max Handelman e Elizabeth Banks di Brownstone Productions.

Kay Cannon, sceneggiatrice dei primi due episodi, ha sviluppato lo script, mentre Elizabeth Banks figura come produttrice. Nel cast troveremo Ester Dean, Rebel Wilson, Kelley Jakle, Hana Mae Lee, Anna Kendrick, Chrissie Fit, Brittany Snow, Anna Camp, Shelley Regner, Ruby Rose.

