Credo che la risposta più diplomatica sia che io volevo fare un film Marvel mentre loro non volevano fare un film di Edgar Wright. È stata una decisione difficilissima quella di lasciare il progetto dopo averci dedicato così tanto tempo. […] Dopo La Fine del Mondo ci ho lavorato per quasi un anno, stavo per metterlo in cantiere. Ma poi loro hanno voluto lavorare a una bozza dello script senza di me. Io avevo scritto tutti i miei film precedenti e, nel caso avessi diretto il film, avrei anche voluto scriverlo. Diventare improvvisamene un regista assunto su commissione è in qualche modo meno emozionante e ti spinge a chiederti perché sei lì.

In una delle sue ultime interviste, durante la promozione diha avuto modo di tornare a parlare del suo abbandono del progetto di, poi diretto daper i Marvel Studios. Come spiegato da Wright:

Al momento, lo ricordiamo, è in lavorazione Ant-Man and the Wasp, diretto nuovamente da Peyton Reed e previsto per il 6 luglio 2018. La trama è ancora segreta ma, come saprete, nel film faranno ritorno Paul Rudd nei panni di Scott Lang ed Evangeline Lilly nel ruolo di Hope Van Dyke. Michael Douglas riprenderà inoltre il suo ruolo di Hank Pym e Michael Peña sarà nuovamente Luis.

