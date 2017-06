In occasione di una nuova puntata dell’Inside The Actors Studio, Scarlett Johansson ha brevemente accennato a

L’attrice ha ammesso di aver completato le riprese del film dei fratelli Russo e che la pellicola continuerà a esplorare il rapporto tra Natasha Romanoff e Bruce Banner.

Queste le sue parole (video in calce):

Ho appena finito di girare Avengers: Infinity War, la prima parte. Il mio personaggio è ancora legato al personaggio di Mark Ruffalo e ho dovuto girare una scena che è stata devastante per me. Non so perché, ma c’è qualcosa nel personaggio di Mark, qualcosa che dovrebbe essere così solido e che inizia a infrangersi…che mi ha ricordato delle cose che al tempo stavano succedendo nella mia vita. Avere la possibilità di portare queste cose a lavoro, analizzarle, e avere un altro attore che ti aiuta a capirle è davvero il massimo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.