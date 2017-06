Funny Or Die ha pubblicato un video in cui possiamo vedere un personaggio in penombra e con la voce distorta che, in forma chiaramente anonima, esprime il suo sostegno verso l’arrivo di Ron Howard in cabina di regia di, lo spin-off di Star Wars dedicato all’iconico personaggio.

L’anonimo personaggio è, chiaramente, l’odiatissimo Jar Jar Binks.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Diretto da Ron Howard, Han Solo vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018.