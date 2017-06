Il 26 giugno del 1997, il primo romanzo di J.K. Rowling, uscì nelle librerie inglesi.

Sono passati vent’anni da quel giorno, e l’universo creato dalla scrittrice britannica ha conquistato centinaia di milioni di fan in tutto il mondo non solo grazie ai romanzi, ma anche alla saga cinematografica.

Per celebrare questo anniversario oggi vi proponiamo il nostro reportage dalla visita al The Wizarding World of Harry Potter presso Universal Studios Resort, a Orlando, avvenuta qualche settimana fa in occasione della Star Wars Celebration. Il parco, diviso in due aree tematiche (Hogsmeade, con il castello, e Diagon Alley, con la Banca Gringott) collegate dal treno Hogwarts Express, riproduce fedelmente alcuni scenari dei film e permette di calarsi perfettamente nell’atmosfera dell’universo creato dalla Rowling.

Potete vedere il nostro videoblog (nel quale testiamo le principali attrazioni… e la tanto decantata burrobirra!) qui sotto, seguito da una ricchissima galleria!