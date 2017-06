Lucky Red intende diventare una delle principali società di produzione italiane

È stato organizzando un evento pieno di attori registi, giornalisti, produttori, uffici stampa e anche banche investitrici, al cinema Quattro Fontane di Roma che Lucky Red ha annunciato i film della prossima stagione. È la prima volta che la società di distribuzione cinematografica tiene un simile evento e una delle ragioni (oltre alla celebrazione dei 30 anni di attività) è che non è più solo una società di distribuzione cinematografica.

Dal 1995 Lucky Red produce anche film ma si è sempre trattato di un numero limitato (circa 40 in 30 anni contro i 400 distribuiti nello stesso periodo) ora invece, nelle parole di Andrea Occhipinti “Lucky Red intende diventare una delle principali società di produzione italiane”. Il che significa produrre di più e con più audacia. Del resto con il braccio nell’esercizio (è l’azionista di riferimento di Circuito Cinema, la società che programma 130 schermi di qualità) e con la partecipazione nella società di vendite mondiali True Colors, ora manca solo la produzione per curare tutta la filiera di un film.

Così accanto a parte del listino dei film che saranno distribuiti il prossimo anno (in cui figurano All The Money in the World di Ridley Scott, Wonder Wheel di Woody Allen, Logan Lucky di Steven Soderbergh, La Mia Vita con John F. Donovan di Xavier Dolan, Bruised di Nick Cassavetes e Stanlio e Ollio con John C. Reilly e Steve Coogan) è arrivato anche quello dei film prodotti e coprodotti.

Farhadi & Mainetti

La prima e più impressionante notizia è che Lucky Red, in virtù dell’ottimo rapporto stabilito con Asghar Farhadi, è coproduttrice (con Rai Cinema) al 10% del prossimo film del regista iraniano che non ha un titolo definitivo ma nel cast vanta Penelope Cruz, Javier Bardem e Ricardo Darin.

La seconda è che, come atteso da molti, ha messo in produzione il nuovo film della coppia di Lo Chiamavano Jeeg Robot, Gabriele Mainetti alla regia e Nicola Guaglianone alla sceneggiatura.

Scartata fin dall’inizio l’ipotesi del sequel di Jeeg Robot (un progetto su cui non c’è né un sì né un no)

Molto si è detto in questi mesi su cosa avrebbero fatto i due. Scartata fin dall’inizio l’ipotesi del sequel di Jeeg Robot (un progetto su cui non c’è né un sì né un no ma che sicuramente non è questo), sembrava che sarebbe stato un horror di stampo coreano. Non è così, Mainetti e Guaglianone saliti sul palco non hanno detto praticamente niente del film che iniziano a girare il 12 gennaio a Roma, ma in seguito ci hanno confermato che non si tratta dell’horror (“Che comunque ce l’ho lì eh, prima o poi lo faccio sicuro ma non adesso” sono state le parole di Mainetti).

Stando a quanto detto dai due è stata una delle moltissime proposte che Guaglianone fa a Mainetti al telefono, che poi è passata attraverso un tempestoso processo di riscritture, discussioni tra i due, raffinamento, altre discussioni, riscritture e ancora avanti e indietro fino a che la sceneggiatura non è stata terminata.

“È una storia che abbiamo in mente dal 2015” ha spiegato Gabriele Mainetti “mi dicevano che poteva al massimo essere un mio terzo film, se Jeeg andava bene, poi per fortuna Jeeg è andato molto bene… Ci piace perché riguarda la nostra ricerca di cinema, il tentativo di cercare una visione. Io non so quale sia il mio cinema, lo sto cercando e Nicola mi aiuta a trovarlo, sarà un film difficile e rischioso. Non sarà un thriller sudcoreano ma un film italiano, ambientato a Roma, un film corale“.

La Befana, Stefano Cucchi e Ride

Guaglianone poi ha scritto anche un altro film che Lucky Red farà e che ha il titolo provvisorio di La Befana Vien di Notte, un family movie diretto da Michele Soavi sulla befana con Paola Cortellesi nel ruolo principale (“Mi ha detto di aver pensato subito a me per la befana, beh grazie! Che bello…” ha commentato l’attrice). Nonostante sia un family movie tutti nel descriverlo hanno parlato di “fantasy”. La storia vede la befana attiva di notte e maestra di giorno.

Come ampiamente annunciato è in sviluppo con Lucky Red anche il prossimo progetto di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro intitolato Ride. I due registi di Mine sono qui gli ideatori e supervisori creativi di questo horror fantascientifico diretto da Jacopo Rondelli, tutto girato con videocamerine GoPro.

Le riprese partiranno in Agosto.

Su un versante molto più drammatico Lucky Red ha anche annunciato Sulla Mia Pelle, film coprodotto con Cinemaundici scritto da Alessio Cremonini e Lisa Nur Sultan sul caso Cucchi. La sceneggiatura viene “dalla lettura più e più volte di 10.000 pagine di verbali” ha raccontato la sceneggiatrice “volevamo evitare di parteggiare per qualcuno e così ci siamo tuffati a capofitto nella storia passando dalla prima fase emotiva ad una più ossessiva fino alla fase della lucidità in cui abbiamo trovato la giusta distanza”.

Nel film c’è Alessandro Borghi e Jasmine Trinca nella parte di llaria Cucchi.

I progetti che devono ancora partire

Infine tra i progetti più a lungo raggio di cui Lucky Red ha acquisito i diritti ma su cui deve ancora iniziare a lavorare ci sono il romanzo di Antonella Lattanzi “Una storia nera”, quello di Teresa Ciabatti “La più amata” e Golem di LRNZ, di cui lo stesso Ceccotti sta curando la versione animata con Mauro Uzzeo alla sceneggiatura.