Nel nuovo appuntamento col vlog, Umberto Gonzalez e Daniel Alter hanno parlato, fra le altre cose, del futuro del DCEU.

Come noto la Warner Bros., ora come ora, ha solo un altro cinecomic in lavorazione in aggiunta a Justice League, ovvero Aquaman di James Wan in arrivo nel 2018, visto che quelli solitari di Batman e The Flash hanno subito dei ritardi di non lieve entità.

Ebbene Gonzalez nel video, che trovate integralmente a seguire, afferma:

Un sacco di persone mi hanno chiesto “Quale altro film arriverà nel 2018?”. Bene, so per certo che la DC vorrebbe portare nei cinema dai tre ai quattro film ogni anno.

Ovviamente non si sa ancora di quale pellicole si tratti anche se Gonzalez ha puntualizzato che dei reveal verranno, probabilmente, effettuati durante il Comic-Con di San Diego:

Se fossi in voi, farei di tutto per essere nella Sala H quest’anno.

Noi di BadTaste.it, come ogni anno, faremo di tutto per esserci.