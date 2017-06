Spider-Man e Venom non appariranno insieme in un film dell’Uomo Ragno, i chiarimenti di Kevin Feige e Amy Pascal

Era abbastanza prevedibile.

Le dichiarazioni di qualche giorno fa rilasciate da Amy Pascal, seduta di fianco a un Kevin Feige palesemente spiazzato nel momento in cui la collega ha affermato che esisteva la possibilità di vedere insieme, nello stesso film, Spider-Man e Venom, sono state smentite dal boss dei Marvel Studios.

Ora come ora, nel MCU c’è solo Spider-Man. Civil War, Homecoming, abbiamo già girato un sacco delle scene di Tom Holland nel nuovo Avengers e stiamo cominciando a cementificare i nostri piani per Homecoming 2 – che chiaramente non intitoleremo così – una cosa abbastanza emozionante visto che si tratterà del primo film del MCU dopo il film degli Avengers ancora senza titolo che uscirà nel 2019.

La questione è stata anche ribadita da Tom Holland che, interrogato sulla questione dell’incontro fra l’Uomo Ragno e Venom, ha risposto:

Cavoli, tutti continuano a fare questa domanda, ma non accadrà mai.

Erik Davis di Fandango ha poi avuto modo di parlare con Amy Pascal e nei tweet qua sotto puntualizza che si è trattato appunto di un fraintendimento visto che la produttrice voleva dire che tutti i personaggi citati fanno parte dell’Universo Fumettistico della Marvel, ma non di quello cinematografico.

Pascal said she was itching to clarify that after the story this week. Those other movies will not take place in the MCU — ErikDavis (@ErikDavis) 25 giugno 2017

Here is Amy Pascal’s full quote on the statements she made recently about VENOM, etc, being connected to #SpiderManHomecoming pic.twitter.com/xoRCB6T1ZX — ErikDavis (@ErikDavis) 25 giugno 2017

