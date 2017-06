La Sony Masterworks ha annunciato i primi dettagli sulla colonna sonora di, il film di Matt Reeves in uscita a luglio in tutto il mondo.

Curata da Michael Giacchino, la soundtrack sarà disponibile a partire dal 21 luglio. A seguire potete leggere i titoli di tutte le tracce.

1. Apes’ Past is Prologue

2. Assault of the Earth

3. Exodus Wounds

4. The Posse Polonaise

5. The Bad Ape Bagatelle

6. Don’t Luca Now

7. Koba Dependent

8. The Ecstasy of the Bold

9. Apes Together Strong

10. A Tide in the Affairs of Apes

11. Planet of the Escapes

12. The Hating Game

13. A Man Named Suicide

14. More Red Than Alive

15. Migration

16. Paradise Found

17. End Credits

La 20th Century Fox presenta il film War – Il Pianeta delle Scimmie, sequel di Apes Revolution – Il Pianeta delle Scimmie, che ancora una volta sarà diretto da Matt Reeves. Cesare e il suo popolo di scimmie sono costretti a battersi contro un esercito di esseri umani guidati dal crudele Colonnello (Woody Harrelson). Le scimmie subiscono grosse perdite e Cesare comincia a meditare vendetta!

Michael Giacchino si è occupato della colonna sonora. Nel cast Andy Serkis, Judy Greer, Steve Zahn, Woody Harrelson e Gabriel Chavarria.