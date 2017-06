È JustJared a pubblicare nuove foto dal set di, la nuova avventura dei Vendicatori nell’Universo Cinematografico Marvel.

Nelle foto, possiamo dare un nuovo sguardo a Tony Stark (Robert Downey Jr.), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Bruce Banner (Mark Ruffalo) e Wong (Benedict Wong) nell’atteso film dei fratelli Russo.

Potete vedere le foto cliccando sul link nel tweet in calce:

We just added even more #AvengersInfinityWar set photos to our post! Go check them out now: https://t.co/kGwPGm3QyT

— JustJared.com (@JustJared) 26 giugno 2017