Durante la promozione di, Kevin Feige ha parlato della possibilità di riportare Blade sul grande schermo ora che i diritti sono tornati alla Marvel.

Queste le sue parole:

Sarebbe davvero fico, un giorno. Ho iniziato a lavorare alla Marvel 17 anni fa e ci sono due aspetti che hanno plasmato l’età moderna. Primo gli X-Men, che hanno indotto la gente a pensare che ci fossero possibilità con questo genere. Prima ancora c’era stato Blade, un personaggio di cui nessuno aveva sentito parlare trasformato in un grande franchise.

È stata una lezione molto importante per me, perché mi ha fatto capire che non importa quanto sia noto un personaggio, ma quanto un film sia fatto bene. La cosa poi si sarebbe tradotta, molti anni dopo, in film come Guardiani della Galassia e Doctor Strange. Blade oramai è entrato nell’eredità culturale, sarebbe divertente riportarlo al cinema.