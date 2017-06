Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Ci saranno tante sorprese al Comic-Con di San Diego, ma nessuna riguarderà lo svolgimento della Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Lo ha confermato Kevin Feige a iO9 durante la promozione di Spider-Man: Homecoming. L’ultimo film della Fase 3 sarà il sequel di Avengers: Infinity War e l’obiettivo dello studio è di rivelare i prossimi piani solamente dopo l’uscita di quest’ultimo.

Si tratta anche di questioni ovvie visto che con il film in uscita a maggio 2019 segnerà l’ultima apparizione di personaggi amati:

Confido che la notizia esca dopo Avengers 4. Immagino che ci saranno certi elementi che cominceranno a venir fuori, un po’ come la data d’uscita del sequel di Homecoming. Ma in generale sarà un’informazione che terremo strettamente per noi visto che per il momento si tratta di concludere un ciclo di narrazione di 22 film.