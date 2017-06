La scorsa settimana è arrivato l’annuncio ufficiale dell’inizio delle riprese di, il nuovo film del MonsterVerse attualmente formato da

Il regista Michael Dougherty ha postato su Twitter il call sheet (il foglio con il dettaglio delle riprese che vengono effettuate in una data giornata in cui sono indicati anche gli e le interpreti presenti) del sesto giorno di riprese del blockbuster. Sono leggibili solo i nomi dei kaiju: quello di Godzilla non è una sorpresa, ma ritroviamo quello dei già confermati King Ghidorah, Mothra e Rodan.

Diretto da Michael Dougherty, il film vedrà nel cast Vera Farmiga, Ken Watanabe e Sally Hawkins (questi ultimi due già visti in Godzilla), Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Thomas Middleditch, Charles Dance, O’Shea Jackson Jr., Aisha Hinds, Zhang Ziyi.

Il nuovo film seguirà gli sforzi eroici dell’agenzia cripto-zoologica Monarch nell’affrontare un gruppo di mostri di dimensioni gigantesche: Godzilla si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi definitiva, il mostro a tre teste King Ghidorah. Queste antiche super-creature (considerate bestie mitologiche) faranno il loro ritorno puntando alla supremazia e lasciando l’esistenza umana appesa a un filo.

Scritto da Zach Shields, il film verrà prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Brian Rogers e Thomas Tull, con Barry H. Waldman, Zach Shields, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira come produttori esecutivi e Alexandra Mendes co-produttrice per la Legendary.