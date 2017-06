Spider-Man: Homecoming, Kevin Feige conferma un importante easter egg

Spoiler

La lista ufficiale del cast di che vi abbiamo proposto qualche giorno fa confermava, tra le altre cose, l’identità del personaggio interpretato danel film di Jon Watts.

L’attore interpreta infatti Aaron Davis, nei fumetti noto come Prowler, lo zio di Miles Morales. In occasione della promozione del film ScreenCrus ha chiesto a Kevin Feige se il riferimento a un personaggio così noto condurrà a una futura apparizione nei prossimi episodi.

Queste le parole del produttore:

Tutti questi rimandi sono easter egg per i fan che potenzialmente potrebbero diventare qualcosa, anche se bisogna ammettere che tutto quello che succede nei fumetti è materiale che potremmo sfruttare. Intanto credo che Miles Morales sia una componente molto importante del film d’animazione Sony attualmente in sviluppo, mentre per i nostri film il nostro obiettivo è farvi credere che: “Sì, è lì, è lì da qualche parte”.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.