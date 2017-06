Spider-Man: Homecoming, i lavori del sequel già ad agosto, primi dettagli sulle riprese e sulla data di uscita

Manca poco all’uscita nelle sale di, ma la Sony e la Marvel stanno già delineando i primi dettagli circa la messa in cantiere e la release del sequel del film con

Dopo la rivelazione di Kevin Feige che i lavori preparatori del sequel inizieranno già nel mese di agosto, è Amy Pascal a rivelare che le riprese potrebbero partire già nel mese di aprile o di maggio del 2018. Come prevedibile, il titolo del film non sarà Spider-Man: Homecoming 2 ma, come rivelato da Feige, sarà Spider-Man seguito da un nuovo sottotitolo, senza alcun numero. Al momento, il progetto rimane detto in via del tutto informale “Homecoming 2”.

È inoltre molto probabile che sia la Marvel che la Sony riconfermino alla regia Jon Watts. Anche in questo caso, sia Feige che Pascal starebbero puntando a coinvolgere nuovamente il regista che, lo ricordiamo, ha già firmato un contratto per dirigere due film (il secondo dei quali, verosimilmente, è proprio il sequel di Homecoming).

Al momento, dunque, la conferma del coinvolgimento di Watts non è ufficiale ma i segnali convergono tutti verso il regista. Interpellato, Watts si è limitato a dire “Chiedetelo a Feige e Pascal”. Ed entrambi i produttori sono stati molto diretti. Come dichiarato da Feige:

Ci speriamo.

E come dichiarato da Pascal:

Speriamo davvero di sì. È stato grande, ha reso il film veramente unico. E ha lavorato sodo.

Quanto alla data di uscita del sequel di Homecoming, Feige punta a luglio del 2019, dopo l’uscita nelle sale del quarto Avengers.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.