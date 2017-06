Spider-Man Homecoming, Tom Holland conferma: il bambino di Iron Man 2 era Peter Parker

Sappiamo bene che, nei film dell’, le easter egg possono alimentare teorie dei fan che restano tali fino a quando questi elementi non diventano effettivamente rilevanti per gli sviluppi dei film targati Marvel Studios.

In questo articolo, più che con una easter egg, abbiamo a che fare con una vecchia fan theory nuda e cruda che, però, è stata confermata dallo stesso Tom Holland, il protagonista di Spider-Man: Homecoming.

Molti di voi ricorderanno che, in Iron Man 2, c’è una scena in cui un bambino, con addosso una maschera e dei guanti da Iron Man, si trova a “fronteggiare senza paura” uno dei droni di Justin Hammer. Ebbene Holland, riportando le parole di Kevin Feige, ha confermato (via CBM) quello che un sacco di gente sospettava da anni, ovvero che il bimbo salvato da Tony Stark era effettivamente Peter Parker.

Posso confermare che si trattava di Peter Parker. E lo posso confermare proprio oggi perché ho parlato della cosa giusto 20 minuti fa con Kevin Feige. Magari ho solo rivelato un grande e vecchio spoiler, ma eccoci qua. Trovo che sia una figata. Mi piace l’idea che Peter Parker faceva già parte di questo universo, fin dal principio.

Anche Jon Favreau, regista del cinecomic, è intervenuto si Facebook in merito alla questione:

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.