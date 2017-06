Deadline ad annunciare che il terzo capitolo diha mosso il primo passo lungo la strada che lo porterà nei cinema.

La New Line e la Warner Bros. hanno ingaggiato David Leslie Johnson (Dungeons and Dragons, The Conjuring 2) per realizzare lo script di The Conjuring 3. I primi due episodi, lo ricordiamo, hanno incassato ben 638,3 milioni di dollari totali (a fronte di un budget cumulativo di 60). James Wan tornerà alla produzione insieme a Peter Safran, ma non è ancora chiaro se il filmmaker, attualmente impegnato nelle riprese di Aquaman, si occuperà anche della regia.

David Leslie Johnson è stato anche il responsabile anche della riscrittura della sceneggiatura di Aquaman. I dettagli della trama di The Conjuring 3 sono ancora tenuti sotto chiave, anche se logicamente sarà basato su un altro caso indagato dai coniugi Warren. Con questa pellicola, il Conjuring Universe toccherà quota sette film: saranno infatti tre le opere basate sui file degli Warren, cui dobbiamo aggiungere i due Annabelle, The Nun e il recentemente annunciato The Crooked Man.