Riceviamo e pubblichiamo da Netflix il comunicato stampa relativo all’inizio del supporto del formato Dolby Atmos per alcune delle pellicole proposte dalla piattaforma.

Si comincia proprio oggi con Okja, il film con Tilda Swinton e Jake Gyllenhall diretto da Bong Joon-ho (Snowpiercer).

Immagina di guardare la tua serie TV o il tuo film preferito senza gli effetti sonori che ti fanno vivere e sentire ogni momento. Per creare un’atmosfera coinvolgente, il sonoro ha un’importanza pari, se non maggiore, a quella del film stesso. È uno strumento fondamentale per ampliare la narrazione e far entrare lo spettatore nella storia. Sono lieto di annunciare che Dolby Atmos® sarà supportato da Netflix a partire da Okja, film lodato dalla critica diretto da Bong Joon Ho recentemente presentato al Festival di Cannes e da oggi disponibile in tutti i territori raggiunti dal servizio.

Analogamente al modo in cui 4K e HDR portano sullo schermo immagini più definite e realistiche, Dolby Atmos crea suoni accattivanti che posizionano l’audio in diversi punti della stanza, incluso dall’alto, per ricreare il realismo di una scena nel comfort del tuo salotto. Immagina di essere circondato dagli effetti sonori della scena che stai guardando: un aereo che ti passa sopra la testa o il fruscio delle foglie mosse dal vento intorno a te. Questa dimensione sonora aggiuntiva rappresenta una nuova modalità di percezione sensoriale che rende una storia più vera, facendoti sentire parte integrante di essa.

Siamo felici di poter offrire questa esperienza innovativa ai nostri abbonati e agli artisti con cui lavoriamo, che possono così contare su un ulteriore strumento creativo per presentare le loro idee in modo ancora più significativo. Per spiegare meglio questo concetto dal punto di vista creativo, ecco cosa ha detto il regista Bong dopo aver ascoltato il mix Dolby Atmos di Okja: https://www.youtube.com/watch?v=hjnkZKtQ7lc&feature=youtu.be

Oltre a Okja, Dolby Atmos sarà disponibile per un numero selezionato di titoli di imminente uscita. Col tempo altri titoli si aggiungeranno alla lista. Tra il gruppo iniziale di titoli che intendiamo offrire in questo formato figurano:

● Okja (28 giugno)

● BLAME! (28 luglio)

● Death Note (25 agosto)

● Bright (dicembre)

● Wheelman (2017)

Molti di questi titoli saranno disponibili anche in 4K e HDR, così l’immersione audio farà da cornice a immagini spettacolari.

A tutt’oggi lo streaming in Dolby Atmos è supportato da Xbox One e Xbox One S di Microsoft. Il supporto per le TV LG OLED 2017 disponibile a breve. Con Xbox è possibile usufruire di questa esperienza se la console è connessa a sistemi home theater, TV o soundbar compatibili con Dolby Atmos, oppure tramite cuffie compatibili acquistabili tramite l’app Dolby Access presso l’Xbox Store. Le TV OLED LG hanno funzionalità Dolby Atmos integrate in grado di creare un campo sonoro a 360° gradi senza richiedere alcuna connessione a un sound system esterno.

In futuro intendiamo estendere il supporto ad altri dispositivi, rendendo l’esperienza più accessibile agli abbonati Netflix di ogni paese.

Per maggiori informazioni sui requisiti Dolby Atmos su Netflix, vedi qui.

Sono molto contento che gli abbonati Netflix di tutto il mondo abbiano la possibilità di accedere a una qualità sonora cinematografica nel confort della propria casa guardando Okja o gli altri grandi titoli di prossima uscita.