Spider-Man Homecoming, Robert Downey Jr. chiama su FaceTime Tom Holland durante un’intervista

Non si tratterà di un fatto spontaneo, considerato che il video in questione è stato diffuso dal profilo Twitter Ufficiale della divisione tedesca della Sony, ma vale comunque una segnalazione.

Durante un’intervista rilasciata da Tom Holland al junket di Spider-Man: Homecoming tenutosi in Germania, la star el l’intervistatrice sono stati interrotti da una telefonata su FaceTime fatta da Robert Downey Jr. al giovane interprete di Peter Parker.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.