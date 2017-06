Spider-Man Homecoming, Tom Holland ci accompagna in un lungo special in italiano sul cinecomic

La divisione nazionale della Sony ha diffuso online un lungo speciale dedicato a, il cinecomic in uscita il 6 luglio nelle nostre sale.

Ad accompagnarci per tutta la durata del filmato, Tom Holland, il nuovo Peter Parker di celluloide.

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.