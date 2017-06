Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nel corso di una recente intervista, il presidente dei Marvel Studiosha avuto modo di parlare del coinvolgimento dinegli eventi di, terzo film dell’UCM dedicato ai Vendicatori, diretto dai fratelli Russo (Captain America: Civil War).

Feige, in particolar modo, è intervenuto sulle aspettative del pubblico circa il ruolo di Peter Parker (Tom Holland) nel film:

Credo che [il ruolo di Spider-Man in Infinity War] possa al momento sembrare più grande per via dell’uscita di Homecoming e per via di ciò che la gente sa del film, ma sarà più o meno come in Civil War.