Come saprete,, scelto per interpretare Cable in, è impegnato in un rigido e severo allenamento in palestra volto a dargli il fisico necessario per il ruolo. Il sequel delle avventure del Mercenario Chiacchierone, lo ricordiamo, è atteso per il 2018. Il film dinon sarà certo la prima incursione di Brolin nel mondo dei cinefumetti: l’attore, come saprete, è anche coinvolto nei lavori dell’Universo Cinematografico Marvel, nel quale ha il ruolo di Thanos.

Proprio Brolin ha da poco condiviso sui suoi profili social una nuova e curiosa foto che lo mostra in piena fase di “trasformazione” durante una sessione di make-up dietro del quinte dei lavori preparatori del film di Leitch.



Nel cast troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable).

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Diretto da David Leitch, Deadpool 2 uscirà nel 2018.

