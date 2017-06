Come vi abbiamo già riportato, nel corso del tour promozionale diha avuto modo di tornare a parlare del suo abbandono al progetto di, poi diretto daper i Marvel Studios.

Il regista, nel corso di una nuova intervista, ha inoltre rivelato di non aver mai visto neanche il trailer del film di Reed e di non essere interessato a vederlo, a prescindere dall’occasione e dal formato:

Non l’ho visto, non ho visto neanche il trailer. Sarebbe come se mi chiedessero “Vuoi vedere la tua ex fare sesso?”. Risponderei “No grazie, sto bene così”. Una volta sull’aereo mi sono accorto che la persona accanto a me lo stava guardando durante il volo. A quel punto ho pensato “Forse è il caso che mi distragga lavorando sul portatile”.

Al momento, lo ricordiamo, è in lavorazione Ant-Man and the Wasp, diretto nuovamente da Peyton Reed e previsto per il 6 luglio 2018. La trama è ancora segreta ma, come saprete, nel film faranno ritorno Paul Rudd nei panni di Scott Lang ed Evangeline Lilly nel ruolo di Hope Van Dyke. Michael Douglas riprenderà inoltre il suo ruolo di Hank Pym e Michael Peña sarà nuovamente Luis.

