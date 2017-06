Nel corso del podcast Post Mortem,ha avuto modo di parlare del reboot diche vedrà(Stranger Things) nel ruolo del protagonista (interpretato, in passato, da Ron Perlman nei film di Guillermo del Toro).

Marshall ha avuto modo di puntualizzare che, con il suo film, intende puntare al pubblico adulto. Come dichiarato dal regista:

Ci è stata garantita la possibilità di puntare a un rating R, che per me è un sollievo. Ora posso dire “Ok, possiamo fare il film che intendiamo realizzare”.

Come tuttavia specificato da Marshall, la facoltà di realizzare un film dal rating R non comporta obblighi o vincoli creativi di sorta ma rappresenta un’importante garanzia di serenità per gli addetti ai lavori:

Non significa che forzerò il film per via del rating R. Intendo semplicemente che, se si svilupperà in un certo modo che è vicino alla mia sensibilità, sarò più sereno perché nessuno ci dirà che dobbiamo fermarci. È questo a fare la differenza. Sono certo che il successo di Logan o di Deadpool abbia certamente giovato alla causa. In ogni caso, quando rimetti mano al materiale originario [di Hellboy], ti accorgi che è parecchio sanguinolento. Quindi lo faremo così!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Al momento il progetto si intitola Hellboy: Rise of the Blood Queen, ed è stato scritto da Andrew Cosby, Christopher Golden e Mike Mignola stesso (trovate maggiori dettagli in questo articolo).

Fonte: CB