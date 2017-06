, regista di The Boondock Saints – Giustizia finale e The Boondock Saints 2 – Il giorno di Ognissanti, torna alla regia dopo quasi 8 anni di assenza dalle scene con il thriller

Scritto da Criss Lassiter, il progetto segue la storia di un gruppo di vigilanti noti come The Blood Spoon che vanno alla caccia dei più disparati serial killer americani. L’FBI decide quindi di ingaggiare un giovane profiler per addentrarsi nella mente del leader del gruppo. Le cose andranno per il peggio quando il ragazzo si ritrova nel bel mezzo di una caccia gatto al topo orchestrata da una mente superiore.

FONTE: Variety