È il profilo Twitter dia comunicare che laha fissato le date di uscita di ben sei cinecomic Marvel fra il 2019 e il 2021.

Il prossimo anno la major che detiene i diritti di sfruttamento commerciale di una larghissima fetta di personaggi della Casa delle Idee porterà nei cinema New Mutants (Aprile), Deadpool 2 (Giugno) e X-Men: Dark Phoenix. A queste tre pellicole se ne aggiungono ora altre sei ancora prive di titolo e “identità”. Ovviamente potrebbe trattarsi del sequel di uno dei lungometraggi citati poco fa.

Ovviamente vi terremo aggiornati…

Fox is all-in with Marvel setting new dates for UNTITLED FOX MARVEL flicks: 6/7/19, 11/22/19, 3/13/20, 6/26/20,10/2/20 & 3/5/21.

— Exhibitor Relations (@ERCboxoffice) 30 giugno 2017