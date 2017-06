a dominare la classifica italiana giovedì. Il film di Michael Bay batte tutte le nuove uscite incassando altri 176mila euro e portandosi a 2.7 milioni complessivi. Apre al secondo posto, con 51mila euro, mentre scende al terzo posto, con 42mila euro e un totale di 3.9 milioni di euro (oggi dovrebbe salire a quattro milioni).

Al quarto posto Pirati dei Caraibi – la Vendetta di Salazar incassa 36mila euro, per un totale di 11.9 milioni di euro (nel weekend supererà i 12), mentre apre al quinto posto Bedevil – Non Installarla incassa 33mila euro e sale a un totale di 74mila euro in due giorni.

Apre in sesta posizione per The Latin Dream, con 33mila euro, mentre fuori dalla top ten all’undicesimo posto troviamo Codice Criminale con 15mila euro e 31mila euro in due giorni.