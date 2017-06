Avrete già capito dal virgolettato che non doveva trattarsi di un “cammeo” nel senso letterale del termine, quanto di una easter egg.

Durante il junket di Spider-Man: Homecoming, Kevin Feige ha rivelato che aveva in mente di far comparire una action figure di Darth Vader nel primo Guardiani della Galassia, come espediente per svelare l’origine terrestre del personaggio interpretato da Chris Pratt.

Abbiamo sempre pensato che a un certo punto del film avremmo svelato la natura umana di Peter Quill. Per diverso tempo ho ritenuto che sarebbe stato davvero notevole portarvi dentro quest’astronave dove lui sta parlando con uno degli alieni che a un certo punto gli rovescia la borsa e, quando si piega a raccogliere quello che era caduto, tira su un pupazzo di Darth Vader.

Idea che frullava nella testa di Feige già da prima che la Disney acquistasse anche la Lucasfilm.

Il produttore spiega che l’idea di affidare a Quill un “oggetto del cuore” è venuta a James Gunn.

Riassumendo: è stato James Gunn a dirmi “Ho un’idea migliore: e se avesse un walkman con cui ascolta la musica?”. E io ho pensato “Oh, è una cosa geniale, perché quella di Star Wars sarebbe stata solo una singola citazione nerd, questa trovata della musica può ridefinire l’intero film!”.

Sappiamo tutti come sia andata.

