Durante le riprese di, il regista Ron Howard ha condiviso numerose foto dal set (in particolare in Italia) sui suoi canali social. C’era da aspettarsi che avrebbe fatto lo stesso sul set di, ma a quanto pare… non andrà propriamente così.

Howard, che ha appena preso il testimone da Chris Miller e Phil Lord (licenziati dalla Lucasfilm a riprese in corso), ha infatti condiviso ieri la prima immagine dal set del blockbuster, scrivendo: “Che forte la scena di oggi, ma temo che questa sia l’immagine più rivelatrice che io osi condividere dal mio primo giorno sul set del film di Han Solo ancora senza titolo”. Nella foto, alcune bottigliette d’acqua e i piedi del regista.

Insomma, pare che stavolta Howard si controllerà molto di più…

Cool scene today but I'm afraid this is the most revealing image I dare share from my 1st day on the set of the Untitled Han Solo movie pic.twitter.com/RB15lG7FGE

— Ron Howard (@RealRonHoward) June 29, 2017