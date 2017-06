La Dimension Films ha diffuso online il primo trailer di, thriller a tinte horror diretto dae prodotto da Roy Lee (The Ring, The Grudge).

La vicenda del film narra di un liceale, Bird Fitcher, che non ha idea degli oscuri segreti che cela una vecchia Polaroid nella quale si imbatte. Almeno fino a che non scopre che le coloro che vengono fotografati dalla macchina sembrano destinati a una tragica fine. La trama è basata su un cortometraggio dello stesso Klevberg e la storia sembra mescolare elementi di thriller e horror come The Ring e Final Destination.

Scritto da Blair Butler, del cast fanno parte Kathryn Prescott (Finding Carter), Mitch Pileggi (X-Files), Grace Zabriskie (The Grudge), Tyler Young (Eyewitness), Keenan Tracey (Bates Motel), Samantha Logan (The Fosters), Priscilla Quintana (Stranded), Madelaine Petsch (Riverdale) e Javier Botet (Mama, IT).

Il film approderà nelle sale americane il 25 agosto. Potete vedere il trailer e il poster qui sotto:

