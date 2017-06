Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter è pronto a tornare nei panni di Pietro Maximoff/Quicksilver in, nuovo film della saga degli X-Men le cui riprese hanno appena avuto inizio in Canada.

Peters, ricordiamo, ha già vestito i panni dell’iconico mutante in X-Men: Giorni di un Futuro Passato e in X-Men: Apocalisse.

Il sito riporta inoltre che la star canadese Lamar Johnson (The Next Step) si è unito al già gremito cast del progetto in un ruolo ancora non rivelato.

Scritto e diretto da Simon Kinberg, e da lui prodotto insieme a Lauren Shuler Donner e Hutch Parker, X-Men: Dark Phoenix uscirà il 2 novembre 2018 nei cinema USA.

Nel cast ancora una volta Michael Fassbender (Magneto), James McAvoy (Xavier) Jennifer Lawrence(Mistica), Nicholas Hoult (Bestia), Alexandra Shipp (Tempesta), Tye Sheridan (Ciclope) e Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler). Jessica Chastain è in trattative per interpretare la villain del film, Lilandra, imperatrice dell’Impero Shi’ar, una razza aliena in cerca della Fenice per rubare il suo potere. Sophie Turner sarà ancora una volta Jean Grey.

Il film sarà ambientato 10 anni dopo Apocalisse, quindi negli anni novanta.