Il sesto mese del 2017 segna un forte calo negli incassi rispetto al giugno del 2016, anche se rispetto a maggio la distanza con l’anno precedente si è accorciata. Quasi 25 i milioni di euro incassati, con 3.8 milioni di presenze, contro i 29.7 milioni di euro e 4.8 milioni di presenze del 2016.

Transformers: l’Ultimo Cavaliere domina la classifica del 30 giugno in Italia con 184mila euro e un totale di 2.9 milioni di euro. Seconda posizione per la nuova uscita 2:22 – il Destino è già Scritto, con 70mila euro e un totale di 124mila euro. Al terzo posto La Mummia incassa 51mila euro e sfiora i quattro milioni, mentre al quarto posto Pirati dei Caraibi – la Vendetta di Salazar incassa 43mila euro e sfiora i dodici. Quinta posizione per Bedevil – Non Installarla, con 38mila euro e 114mila euro complessivi.

Le altre nuove uscite: The Latin Dream al nono posto incassa 22mila euro e sale a 57mila euro, Codice Criminale al decimo incassa 18mila euro e sale a 50mila euro complessivi.