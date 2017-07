Con l’uscita nelle sale di(dal 24 agosto in Italia) Tribe ha deciso di lanciare sul mercato dei nuovi prodotti tech, tra cui power bank, auricolari, cavetti USB e car charger, ispirati ai giallissimi Minion.

Trovate tutti i dettagli sui prodotti (con le relative immagini) nel comunicato stampa sottostante:

TRIBE lancia la collezione di PERSONAL TECH ispirata ai MINIONS di Cattivissimo Me 3

In occasione dell’uscita di Cattivissimo Me 3 ad agosto,

Tribe presenta la nuova collezione di PERSONAL TECH ispirata ai divertenti omini gialli e il nuovissimo cavetto USB portachiavi

Treviso, giugno 2017 – Il 24 agosto arriva nelle sale cinematografiche italiane Cattivissimo Me 3, il terzo episodio della saga animata che sin dall’esordio ha riscosso un successo da record, non solo tra i giovanissimi.

Tribe – leader per design, produzione e distribuzione di chiavette USB e accessori tech su licenza – ha scelto di ispirarsi ai Minions per presentare un’intera collezione dedicata al film in uscita ed un’importante novità di prodotto: un cavetto USB studiato per essere utilizzato anche come portachiavi, proposto in due versioni grafiche che rendono omaggio ai divertenti omini gialli: una nel classico costume giallo e blu e l’altra nelle vesti di un carcerato – sappiamo infatti dai trailer del film che i Minions diventeranno i boss della prigione: le motivazioni che li spingeranno al loro ingresso in carcere non sono state ancora svelate, ma è certo che, lungi dal deprimersi, i nostri simpatici amici diventeranno subito protagonisti e ne combineranno di tutti i colori!

Con l’occasione, Tribe arricchisce la già ampia collezione di chiavette USB ispirate ai Minions con l’introduzione di Phil, nei panni del Minion carcerato, e la nuova collezione di personal tech, i prodotti audio e travel ispirati ai personaggi.

La collezione “Tribe Vibe” (audio) e “Tribe Move” (viaggio), presto online su www.tribe-tech.com, comprende cuffia, power bank, auricolari, cavetti USB e car charger in 2 varianti grafiche in giallo e blu, e una linea speciale dedicata al personaggi del film: un Power Bank, un cavetto USB (sia Micro che Lightning) e un car charger con grafiche ispirate al costume da galeotto in bianco e nero – il Power Bank riporta anche la simpatica scritta “I didn’t do it”. La collezione si completa con la novità di prodotto – il cavetto USB portachiavi – disponibile sia in versione Micro che Lightning e la chiavetta USB di Phil carcerato.

I prodotti, legati dal medesimo family feeling grafico, sono perfettamente combinabili tra loro sia per estetica che per funzionalità.

Tutti i prodotti Tribe sono disponibili sul sito www.tribe-tech.com e presso i migliori rivenditori di elettronica di consumo, cartoleria e articoli da regalo.

Tutti gli articoli Tribe aderiscono ad eccellenti standard tecnici e funzionali e si contraddistinguono per la cura del dettaglio, la qualità dei materiali e la forte personalità stilistica. I prodotti Tribe sono, infatti, conformi alla normativa EN71 sulla sicurezza dei giocattoli e hanno ottenuto le certificazioni CE, ROHS e FCC.

INFORMAZIONI TECNICHE

Cavo corto portachiavi

Adatti alla ricarica dei dispositivi, alla sincronizzazione e al trasferimento dati. Disponibili in 2 versioni: con connettore Lightning (compatibile con dispositivi Apple) e con connettore Micro USB (compatibili con i dispositivi dotati di presa micro USB). Lunghezza cavo: ….. Dotato di cable horder.

Prezzo consigliato al pubblico: versione Lightning, euro …. ; versione Micro USB, euro ….

Chiavette USB

Disponibili nelle versioni da 8 GB e da 16 GB, USB 2.0 high speed.

Prezzo consigliato al pubblico: versione da 8 GB, euro 14,99; versione da 16 GB, uro 19,99.

Power Bank

Fast charger, batteria al litio (con garanzia di 2 anni), amperaggio di 4000 mAh (garantisce la ricarica completa del dispositivo), tasto di controllo della batteria (la spia LED indica il livello di carica disponibile). Forma rettangolare compatta e slim.

Prezzo consigliato al pubblico: euro 29,99.

Cuffie

Padiglioni: possibilità di rotazione fino a 180° per assicurare la massima praticità e il minimo ingombro;

Auricolari: rivestimento con cuscinetti imbottiti che assicurano una resa sonora perfetta;

Archetto: in plastica, è flessibile, regolabile e dotato di un soffice cuscinetto interno.

Le cuffie Tribe sono dotate di microfono interno incorporato.

Prezzo consigliato al pubblico: euro 49,99.

Auricolari in-ear

Dotati di regolatore di volume e microfono incorporato, rivestiti da morbidi cuscinetti in silicone, disponibili in 3 diverse grandezze. Lunghezza cavo: 1,20 m. Compatibile con iOS e Android devices.

Prezzo consigliato al pubblico: euro 19,99.

Cavetti USB synch&charge

Adatti alla ricarica dei dispositivi, alla sincronizzazione e al trasferimento dati. Disponibili in 2 versioni: con connettore Lightning (compatibile con dispositivi Apple) e con connettore Micro USB (compatibili con i dispositivi dotati di presa micro USB). Lunghezza cavo: 1,20 m. Dotato di cable horder.

Prezzo consigliato al pubblico: versione Lightning, euro 19,99; versione Micro USB, euro 12,99.

Car charger

Alimentazione adatta per caricare batterie di smartphone, tablet e dispositivi dotati di cavo con presa USB. Forma compatta ed ergonomica

Prezzo consigliato al pubblico: euro 14,99.

Il primo film, uscito nel 2010, ha raccolto oltre 543 milioni di dollari al botteghino. Il sequel, nel 2013 oltre 971 milioni. Minions, nel 2015, ha toccato quota 1.159 miliardi di dollari. Minions 2, lo ricordiamo. è previsto nel 2020, mentre Cattivissimo Me 3 sarà nelle sale americane il 30 giugno di quest’anno.

Il film ruoterà attorno alle rivalità di famiglia. Gru scopre di avere un fratello di nome Dru, identico a lui in tutto e per tutto a parte una chioma bionda. Steve Carell, la voce di Gru, tornerà anche per il terzo capitolo e doppierà entrambi i fratelli.

Il cattivo del film sarà Balthazar Bratt, un ex bambino prodigio degli anni ’80 che ha preso una brutta strada. A doppiare il personaggio – che potete vedere nella foto in calce – ci sarà Trey Parker (South Park).

Alla regia Pierre Coffin, Kyle Balda e Eric Guillon. La sceneggiatura è di Cinco Paul e di Ken Daurio. In Italia il film arriverà il 24 agosto.