Per la sua prima volta in Italia,ha scelto il Mediolanum Forum di Assago, Milano, per un live tenutosi in un 29 giugno che, dopo la “doppietta” a Zurigo (Svizzera) il 26 e il 27, ha chiuso la parte europea del tour del celeberrimo compositore.

Zimmer e i suoi fidati musicisti ripartiranno da Dallas il prossimo 13 luglio, per un altro mese abbondante di appuntamenti in nordamerica.

A Milano per BadTaste c’era il sottoscritto (oltre a tantissimi nostri lettori che si sono fermati per un saluto): magari avrete già avuto modo di vedere gli aggiornamenti live fatti dal Mediolanum Forum.

A seguire trovate ora alcuni highlight dal concerto. Presenti estratti dalle colonne sonore di:

Il Gladiatore

Il Re Leone

Pirati dei Caraibi​

Il Cavaliere Oscuro

The Dark Knight Rises​

Interstellar – Il Film​

Inception​

Questi i filmati già proposti sul nostro Facebook, qualora li abbiate persi:

A seguire alcune foto scattate dal nostro lettore Matteo Suman (cliccatele per ammirarle a dimensione maggiore):